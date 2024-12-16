ЦОДД призвал москвичей пересесть на городской транспорт из-за снега и ветра

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за снега и ветра. Такое предупреждение выпустил столичный Дептранс со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Специалисты отметили, что снегопад продлится до утра вторника, 17 декабря, в городе возможно образование гололедицы. Автомобилистам рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких движений при ускорении и торможении.

Водителям предложено не отвлекаться на телефон во время движения, быть особенно аккуратными при спусках и на подъемах на мостах и эстакадах, а также у пешеходных переходов. Также не стоит парковать авто у деревьев и шатких конструкций.

Ранее МЧС Москвы предупредило жителей и гостей столицы о мокром снеге, метели и усилении ветра до 18 метров в секунду. Городские службы, в свою очередь, круглосуточно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят работы в соответствии с погодными условиями.

При этом температура воздуха 17 декабря будет на 4 градуса выше нормы и окажется в районе от минус 1 до 1 градуса.

