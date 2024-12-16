МЧС Москвы предупредило о мокром снеге и метели до утра 17 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

МЧС Москвы предупредило жителей и гостей столицы о мокром снеге, метели и усилении ветра до 18 метров в секунду. Такие неблагоприятные погодные условия прогнозируются в период с 21:00 16 декабря до 10:00 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также граждан предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах, возникновении снежных заносов в некоторых районах города. В связи с этим ведомство попросило жителей и гостей столицы быть внимательнее и осторожнее на улицах.

Так, автомобилистов призвали парковать машины в безопасных местах, а пешеходам порекомендовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

"При необходимости звоните по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении.

Городские службы, в свою очередь, круглосуточно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят работы в соответствии с погодными условиями.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – предупредили в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

В Москве с 16 по 22 декабря ожидаются резкие перепады температуры. С 18 на 19 декабря столичный регион накроет сильное похолодание, температура будет опускаться до минус 15 – минус 20 градусов. Затем температура начнет расти, и 19-го числа после полудня потеплеет до минус 10 градусов, а вечером пойдет снег.

