В Госдуме хотят разрешить работникам по желанию уходить на удаленку вместо больничного

Приболевшие сотрудники по желанию смогут уйти на удаленку вместо больничного. Госдума предложила Минздраву рассмотреть такую возможность.

Сейчас нередки ситуации, когда больной человек, чтобы сохранить полный оклад, предпочитает ходить на работу, при этом заражая окружающих. Как говорят эксперты, уже существует неофициальная практика, когда работодатель и сотрудник фактически согласовывают временный переход на удаленную работу из-за плохого самочувствия, недомогания или легкого заболевания.

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