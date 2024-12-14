Yonhap: митинг за импичмент президенту Южной Кореи соберет 200 тыс человек

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Митинг, организованный в поддержку импичмента президента Южной Кореи Юн Сок Еля, голосование по которому состоится в южнокорейском парламенте 14 декабря, может собрать до 200 тысяч человек, сообщает агентство Yonhap.

Акция была запланирована на 15:00 (09:00 по московскому времени). Люди планировали собраться перед зданием парламента со свечами. Митинг организовало движение "Экстренные действия", которое выступает за немедленное отстранение Юн Сок Еля от должности и крупные общественные реформы.

В соответствии с неофициальными оценками, уже в 14:30 (08:30 по московскому времени) на месте успели собраться 85 тысяч человек.

Предполагалось, что пленарное заседание парламента, в ходе которого и будет проведено голосование по импичменту, должно было начаться в 16:00 (10:00 по московскому времени). По данным СМИ, полиция готовилась минимизировать возможные столкновения с митингующими. Правоохранители сосредоточились на обеспечении безопасности мероприятия.

При этом акцию протеста запланировали и сторонники Юн Сок Еля, выступающие против его импичмента. Их митинг состоится в районе одной из центральных площадей Сеула Кванхвамун. Организаторы заявили, что в акции примет участие 1 миллион граждан, но, по неофициальным оценкам полиции, к настоящему моменту их число не превышает 38 тысяч.

7 декабря в парламенте Республики Корея уже состоялось голосование по импичменту президента, который так и не был объявлен из-за бойкота со стороны правящей партии. Тем не менее Юн Сок Ель заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследования против него.

3 декабря глава государства ввел военное положение в стране. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в республике недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент Южной Кореи согласился оформить отмену военного положения. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

После члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. Данная партия вместе с пятью оппозиционными фракциями Южной Кореи направили в парламент проект импичмента против президента страны.

