ВС РФ ударом по отряду ССО ВСУ в Одессе уничтожили 72 военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие ударом "Искандера" по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе уничтожили 72 военных. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, среди них были девять французских инструкторов и технических специалистов.

ВС РФ в течение недели нанесли несколько ударов по местам размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ. В Минобороны заявили, что это стало ответом на удары вглубь российской территории.

Кроме того, армия России ударила по украинским военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах. ВС РФ смогли уничтожить на земле самолет МиГ-29 украинских воздушных сил, также системы ПВО сбили три французские управляемые авиабомбы Hammer, восемь снарядов американской й РСЗО HIMARS и 59 БПЛА самолетного типа.