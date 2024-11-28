28 ноября, 21:28Политика
ВС РФ ударом по отряду ССО ВСУ в Одессе уничтожили 72 военных
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военнослужащие ударом "Искандера" по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе уничтожили 72 военных. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, среди них были девять французских инструкторов и технических специалистов.
ВС РФ в течение недели нанесли несколько ударов по местам размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ. В Минобороны заявили, что это стало ответом на удары вглубь российской территории.
Кроме того, армия России ударила по украинским военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах. ВС РФ смогли уничтожить на земле самолет МиГ-29 украинских воздушных сил, также системы ПВО сбили три французские управляемые авиабомбы Hammer, восемь снарядов американской й РСЗО HIMARS и 59 БПЛА самолетного типа.
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