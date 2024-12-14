Владимира Якушева избрали секретарем генсовета ЕР

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Владимир Якушев, который ранее был временно исполняющим обязанности секретаря генсовета "Единой России", избран на эту должность на заседании после XXII съезда партии.

Между тем военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был включен в состав генерального совета. Вместе с ним в состав включили участников СВО, в том числе: Сергея Бормотова, Игоря Воробьева, Ильдара Гафарова, Романа Гордеева, Дениса Катаева, Григория Кузнецова, Романа Кулакова, Кирилла Лосунчукова, Всеволода Мохирева, Илью Пономарева и других. Всего в состав вошли 56 человек.

При этом в рамках ротации из состава вышел бывший руководитель партийного органа Андрей Турчак, который сейчас возглавляет Республику Алтай.

В ходе прошедшего съезда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал членов партии уже сейчас готовиться к выборам в ГД РФ, которые состоятся в 2026 году. При этом единый день голосования в 2025 году станет своеобразной проверкой качества работы партии. Также он предложил провести всенародное обсуждение образа будущего страны и избежать раскола общества.