Белоусов поручил ликвидировать долгострои Минобороны РФ к 2030 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К 2030 году в России должен быть ликвидирован накопленный долгострой министерства обороны. Такое поручение дал глава оборонного ведомства Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства, передает ТАСС.

Белоусов назвал ликвидацию долгостроя целью работы строительного комплекса, который должен обеспечить ритмичный ввод приоритетных объектов.

Чтобы достичь этой цели, по мнению министра, нужно определить, какие объекты необходимо строить в первую очередь. Так, приоритетными являются объекты для размещения воинских частей, хранения оружия и военной техники, жилье для военнослужащих, а также госпитали и центры реабилитации.

На коллегии Белоусов также предложил Владимиру Путину сформировать новый род войск под названием "Войска беспилотных систем". Если глава государства одобрит инициативу, то формирование войск завершится в третьем квартале следующего года.

Кроме того, он назвал массовое применение БПЛА различного назначения значимым прорывом в тактике действий российской армии. По его словам, для подготовки расчетов беспилотников, развития приемов и способов применения, внедрения новых вооружений специально создан Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон".