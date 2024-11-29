РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве

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Несколько взрывов прогремело в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

Кроме того, сообщается, что взрывы были слышны и в подконтрольном киевским властям Херсоне.

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

Ранее стало известно, что ВС РФ в течение недели нанесли несколько ударов по местам размещения систем западного дальнобойного оружия на Украине. В Минобороны заявили, что это стало ответом на удары вглубь российской территории.

Кроме того, армия России ударила по украинским военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах. ВС РФ смогли уничтожить на земле самолет МиГ-29 украинских воздушных сил.