Путин не исключил ударов по центрам принятия решений на Украине до конца дня

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До конца дня возможны удары по центрам принятия решений на Украине, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Владимира Путина.

"Сегодня в течение дня все возможно", – ответил он на соответствующий вопрос в ходе саммита ОДКБ.

Российский лидер подчеркнул, что Минобороны РФ и Генштаб уже занимаются подбором целей для последующего удара новой ракетой "Орешник". Кроме центров принятия решений в Киеве, РФ может атаковать военные объекты и предприятия оборонной промышленности, добавлял Путин.

До этого он обращал внимание, что РФ вынудили применить "Орешник" в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей. При этом мощь такого удара при массированном применении ракеты будет сопоставима с ядерным оружием.

