"Известия": Россия заявила о ликвидации 6,5 тысяч наемников в зоне спецоперации

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Порядка 6 500 боевиков из других стран были ликвидированы во время спецоперации на Украине. Об этом и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила газете "Известия".

Она уточнила, что по российским данным, всего с начала СВО на Украину прибыли 15 тысяч наемников из 110 стран. По словам Ждановой, большая часть из них приехали из Польши, США и Грузии.

"Многие из них – истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", – рассказала она.

Ранее суд заочно арестовал американского наемника Деррика Бейлса за теракт в Курской области в конце августа. Завершены все следственные действия по уголовному делу. Следователи опросили свидетелей, осмотрели документы и сайты в интернете, собрали доказательства, полностью подтверждающие вину мужчины.