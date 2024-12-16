Ракова рассказала, где москвичи могут зарегистрировать браки

Жители столицы могут расписаться не только в привычных ЗАГСах, но и на различных городских площадках. В распоряжении горожан – 32 локации для выездной регистрации брака, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чаще всего москвичи выбирают красивые дворцы или особняки, однако они могут пожениться и на смотровой площадке в "Москва-Сити", на стадионах, в "Москвариуме" или, например, на колесе обозрения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.