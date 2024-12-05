Парфюмер Александра Глюк перечислила самые "новогодние" ароматы

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Парфюм с нотами напитков, а также сладкие зеленые и древесные ароматы будут отлично звучать в праздничные новогодние дни. Об этом Москве 24 рассказала парфюмер, эвалюатор, химик-технолог, парфюмерный эксперт и ментор Александра Глюк.

По ее словам, новогоднее настроение будут создавать специевые ноты – имбирь, корица, анис и так далее. Также прекрасно подойдут цитрусовые парфюмы, например, со свежим сочным ароматом мандаринов.

"Можно даже выбрать парфюм, сочетающий цитрусовые и плотные смолистые ноты либо хвойные", – отметила эксперт.

Она добавила, что хвойные ноты будут очень актуальны в мужском парфюме. Праздничные новогодние дни как нельзя лучше подходят для таких духов, добавила парфюмер.



Александра Глюк парфюмер А еще в праздники хорошо будут звучать гурманские ноты напитков, допустим, розового шампанского, глинтвейна, грога, а также парфюмы со сладким ароматом имбирного пряника, кекса со специями или чая массала.

"Если учитывать, что символом следующего года будет Деревянная Змея, можно подобрать парфюм с зелеными нотами. Но пусть это будет не свежая мята и не гальбанум, а сладковатые, медитативно-загадочные ароматы, например зеленая тубероза", – отметила Александра Глюк.

Также отлично подойдут различные древесные ароматы. Можно взять варианты, где они сочетаются с хвойными, гурманскими или яркими фруктовыми нотами, например маракуйей, заключила парфюмер.

Ранее химик, парфюмер Валерия Нестерова рассказала об ароматах, которые помогают справиться со стрессом и усталостью. Например, она посоветовала использовать цитрусовые, когда нет настроения, какая-то тяжесть и вялость. Но такие ноты должны быть в парфюме не просто одним из ингредиентов, а главенствовать.