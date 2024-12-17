До 2 градусов мороза ожидаются в Москве 17 декабря

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с небольшим снегом, местами умеренным, ожидается в Москве во вторник, 17 декабря. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от нуля до минус 2 градусов, по области – от нуля до минус 5 градусов. Ночью температура в столице может понизиться до минус 8 градусов, а в Подмосковье – до минус 11 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба.

Между тем устойчивая погода не ожидается в Москве в текущем декабре. В этом месяце происходит резкая смена процессов: один циклон сменяется другим. Короткий период холодной погоды будет связан с тем, что столица попадает между циклонами.

В конце текущей недели, 20 и 21 декабря, в столице ожидаются туман и дымка. За счет этого видимость на дорогах будет снижена. Кроме того, таяния снега приведут к охлаждению воздуха.