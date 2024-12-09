Хирург Умнов: угги могут деформировать стопу и формировать неправильную походку

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Даже брендовые угги хорошего качества способны деформировать стопу, вызывать боли в суставах и формировать неправильную походку, отметил хирург Александр Умнов. Об этом сообщает News.ru.

В такой обуви нога не закреплена и не пружинит, а из-за мягкой подошвы происходит деформация контура стопы, объяснил Умнов. Таким образом, стопа может получать микротравмы с каждым шагом. Кроме того, по его словам, со временем в уггах опустится пятка.

Специалист отметил, что многие люди не обращают внимания на то, что угги, которые им подходят по размеру, постоянно спадают, из-за чего приходится напрягать стопу. Также он обратил внимание на то, что в уггах редко присутствует супинатор. Угги особенно опасны для детей, так как их кости еще растут и легко деформируются.

"Чтобы сохранить здоровье, необходимо носить угги не более трех раз в неделю по несколько часов и желательно с перерывами. Любые зимние сапоги на небольшом подъеме будут куда безопаснее угг для вашего здоровья", – подытожил хирург.

Между тем врач-травматолог, ортопед Андрей Литвиненко заявил, что зимняя обувь не должна иметь большой каблук или быть скользкой. Он объяснил, что правильная обувь предотвращает травмы при ходьбе по льду. По мнению специалиста, главным при ее выборе является подошва.

Литвиненко посоветовал выбрать обувь на шипованной подошве или из плотной резины, чтобы затормозить скольжение. Также резина устойчива к воздействию низких температур.