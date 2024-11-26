Врач Евдокимов: зимняя обувь, которая плохо фиксирует стопу, вредна для ног

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Зимняя обувь, которая плохо фиксирует стопу, может привести к ее деформации и травмам. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-остеопата Сергея Евдокимова.

"Что касается угг, хоть они в моде, на мой взгляд, носить их ежедневно я не рекомендую. Угги плохо фиксируют ногу, а это не хорошо и даже опасно для стопы. Это может как раз приводить к деформации стопы за счет неправильного распределения нагрузки", – поделился врач.

По мнению специалиста, обувь с мягкой пяткой также способна повысить риск повреждений, так как в ней стопа недостаточно хорошо устойчива. Поэтому с такой обувью Евдокимов рекомендует использовать ортопедические стельки.

В качестве повседневной зимней обуви врач советует модели с жестким задником, устойчивой подошвой и хорошей защитой от скольжения.

Ранее врач-травматолог, ортопед Андрей Литвиненко заявил, что зимняя обувь не должна иметь большой каблук или быть скользкой. Он объяснил, что правильная обувь предотвращает травмы при ходьбе по льду. По мнению специалиста, главным при ее выборе является подошва.

Литвиненко посоветовал выбрать обувь на шипованной подошве или из плотной резины, чтобы затормозить скольжение. Также резина устойчива к воздействию низких температур.

