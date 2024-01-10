Стилист рассказала, какую обувь запрещено носить женщинам после 50 лет

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Женщинам старше 50 лет не рекомендуется носить устаревшие фасоны зимних ботинок, очень узкие сапоги на низкой платформе, мокасины, ботфорты и туфли на высоком каблуке. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

Эксперт отметила, что обувь является визитной карточкой, которая сразу выдает возраст своей владелицы. Поэтому выбирать ее, особенно после 50 лет, следует тщательнее.





Анна Скороходова стилист Зимние ботинки с немного зауженной фактурой, черные, кожаные, на подкладке с мехом смотрятся старомодно. Поэтому я рекомендую присмотреться к вариантам из нубука. Это теплая обувь бежевого, нейтрального оттенка, но более современного фасона. Если вы живете в городе, где нет экстремальных морозов, можно выбрать кроссовки на меху.

"Если мы выбираем высокие ботинки, то стоит отказаться от очень узких сапог на низкой платформе, которые часто можно увидеть на женщинах 50+. Они некрасиво "режут" ногу и выглядят устаревшими. От ботфортов тоже лучше отказаться. Это достаточно молодежный элемент, который на взрослой женщине может смотреться нелепо", – продолжает стилист.

Лучше всего выбирать сапоги прямого силуэта, не обтягивающие, а более широкие на небольшом каблуке. "Эта обувь сразу визуально приподнимет силуэт, придаст шика, стиля и при этом будет теплая", – объясняет Скороходова.

Кроме того, после 50 лет рекомендуется отказаться от обуви на высоком каблуке.





Анна Скороходова стилист Высокую шпильку или танкетку не нужно переносить во взрослую, осмысленную жизнь, потому что это будет смотреться нелепо.

Специалист посоветовала выбирать обувь на умеренном каблуке. Самая беспроигрышная модель – это туфли-лодочки базовых оттенков: бежевые, персиковые либо темные, кофейные или коричневые. Они будут вытягивать силуэт и сделают его визуально стройнее.

"Многие женщины старше 50 лет носят мокасины, потому что они очень удобные. Но эта модель была в тренде несколько лет назад и выдает возраст своей владелицы. Она показывает, что человек уже не следит за модой. Я бы заменила эту модель на современные лоферы, которые так же удобны, комфортны, но созданы немного по другой форме и смотрятся трендово, освежают образ", – говорит Скороходова.

При выборе обуви для жаркой погоды эксперт посоветовала с осторожностью относиться к максимально открытым моделям.





Анна Скороходова стилист Не всегда оголение ног смотрится эстетично. <...> Возможно, стоит отказаться от шлепок либо высокой обуви – гладиаторов, которые будут подчеркивать не то, что нам нужно. Лучше выбирать шлепки более закрытого фасона, с меньшим количеством декора, классического тона, благодаря чему внимание не станет так сильно привлекаться к этой зоне, если вы не хотите его там акцентировать.

Ранее врач-ортопед Лев Дунаев рассказал, какая обувь считается наименее вредной и наиболее удобной для ног. В частности, хорошие модели должны правильно распределять нагрузку на разные отделы стопы, а также фиксировать голеностоп, но при этом не жать. По словам эксперта, именно кроссовки отвечают все этим критериям.

