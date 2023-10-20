Ортопед назвал самую удобную обувь

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Самая удобная и менее вредная для ног обувь – кроссовки. Такое мнение озвучил в беседе с радио Sputnik врач-ортопед Лев Дунаев.

По его словам, хорошей обувью считается та, которая не жмет, хорошо фиксирует ногу в области голеностопа и правильно распределяет нагрузку на разные отделы стопы. По таким параметрам подходят именно кроссовки, сказал ортопед.

"Сложно себе представить марафонца или спринтера, который бежит в туфлях на шпильках или в узкой модельной обуви. Они бегут в кроссовках", – отметил Дунаев.

Кроме того, он считает, что удобными и безопасными также могут быть классические модели обуви, если они правильно подобраны. Например, если дресс-код не позволяет надеть кроссовки, тогда придется ходить в классических моделях, добавил он.

Чтобы правильно выбрать такую обувь, ортопед посоветовал искать модели со шнуровкой, потому что она хорошо фиксирует ногу. Также нос обуви не должен быть узким, а если он все-таки такой, то там не должны находиться пальцы, иначе они деформируются.

В заключение Дунаев порекомендовал искать обувь с небольшим каблуком, чтобы правильно распределить нагрузку на стопу.

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