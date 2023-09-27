Ордопед рассказал об опасности недолеченного плоскостопия у детей

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Недолеченное плоскостопие у детей может привести к тому, что во взрослом возрасте они столкнутся с проблемами с коленными и тазобедренными суставами. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на травматолога-ортопеда Максима Саутина.

"Плоскостопие в запущенных вариантах часто сопровождается заваливанием стопы внутрь, увеличивая нагрузку на отделы голеностопного сустава, на различные отделы коленного и тазобедренного суставов", – пояснил он.

По словам эксперта, родители, чьи дети страдают плоскостопием, должны обеспечить им регулярное наблюдение у специалиста. Саутин также посоветовал не пренебрегать ношением ортопедических стелек, которые позволят перераспределить нагрузку на стопу и избежать прогрессирования проблем.

Ранее врач-хирург Армен Авакян предупредил, что регулярная работа на ногах на протяжении нескольких лет может привести к развитию плоскостопия. На фоне этого по утрам человек может испытывать сильную боль в области пяток. Помимо этого, работа на ногах может оказывать негативное влияние на позвоночник.

"Доктор 24": плоскостопие