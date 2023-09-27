Эксперт объяснила, как помочь ребенку наладить отношения с одноклассниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

У некоторых детей не получается выстраивать отношения с ровесниками, в таком случае их родителям следует проявить понимание, оказать ребенку моральную поддержку и обратиться к специалисту. Об этом в беседе с News.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова.

"Если у ребенка хроническое неприятие со стороны одноклассников, были сложные отношения в детском саду, на детской площадке во дворе, тогда необходима помощь школьного психолога", – отметила Наумова.

При этом она не советует пытаться самостоятельно решить проблему за ребенка – он должен научиться взаимодействовать с людьми сам. Кроме того, нередки случаи, когда отношения с одноклассниками являются отражением сложных взаимоотношений с родителями.

Отдельно психолог коснулась мальчиков. По ее мнению, если обижают мальчика, то родителям следует отдать его, например, на борьбу. Так он научится отстаивать свои интересы, станет увереннее.

Ранее экономист указал на пользу практики выдачи детям денег на карманные расходы. По его мнению, это позволяет воспитать в ребенке финансовую грамотность, показать ему преимущества финансовой независимости.

