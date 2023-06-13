Россиянам рассказали о вреде работы стоя

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Проводить на ногах целый рабочий день вредно для здоровья, поскольку это способствует развитию воспаления и отекам. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-хирург Армен Авакян.

"Если столько времени (по 6–8 часов. – Прим. ред.) проводить на ногах на протяжении многих лет, то развивается плоскостопие, как следствие, могут начаться воспалительные процессы в стопе, по утрам человек может чувствовать острую боль в пятках. Перегружается венозная система, ноги отекают. Позвоночник тоже страдает от чрезмерной нагрузки", – отметил он.

Авакян порекомендовал использовать специальные медицинские средства при такой работе. Речь идет об обуви с ортопедическими стельками и компрессионных гольфах или чулках. По словам хирурга, первые помогают снимать нагрузку со стоп, а вторые – избегать отека. Кроме того, важно все время стараться держать спину ровно, резюмировал врач.

Ранее пластический хирург Иляна Гончарова рассказала о привычках, которые ускоряют старение. По ее словам, самой распространенной привычкой является отказ от использования крема, который защищает кожу от солнца.

Она отметила, что люди, живущие в южных странах, стареют гораздо быстрее, чем те, кто живет севернее. Это связано с тем, что солнце пересушивает кожу и провоцирует пигментацию, подчеркнула Гончарова.

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