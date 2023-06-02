Пластический хирург рассказала о привычках, которые ускоряют старение

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Плохой сон, отказ от кремов с SPF-защитой, неправильное питание, редкое использование уходовой косметики и очень активная мимика могут привести к преждевременному старению не только женщин, но и мужчин, заявила пластический хирург Иляна Гончарова. Об этом сообщает News.ru.

Первой и самой распространенной привычкой, которая может привести к старению, врач назвала отказ от использования крема, который защищает кожу от солнца, то есть с SPF-защитой.

"Без солнцезащитного средства из дома лучше не выходить ни летом, ни зимой. Но данным правилом многие пренебрегают, а ультрафиолет серьезно вредит коже, провоцируя преждевременное старение, сюда же относится и посещение солярия. Солнце пересушивает кожу и провоцирует пигментацию", – подчеркнула Гончарова.

Она рассказала, что люди, живущие в южных странах, стареют гораздо быстрее, чем те, кто живет севернее. Им следует обратить внимание на то, что они едят, отметила врач. Недостаток витаминов и макроэлементов могут привести не только к ухудшению состояния кожи человека, но и к кожным заболеваниям.

Третье, на что советует обратить внимание Гончарова, это сон. Отсутствие полноценного сна влияет на состояние кожи и вызывает ощущение усталого вида, а также визуально прибавляет человеку возраста.

Врач рассказала, что уходовая косметика имеет влияние на состояние кожи, ей необходимо пользоваться в любом случае вне зависимости от возраста. Люди не должны забывать об увлажнении кожи при помощи кремов, а также они могут использовать крема, которые содержат в себе витамины, микроэлементы и гормоны для поддержания молодости.

"И пятая привычка – активная мимика. В возрасте 30+ уже появляются постоянные мимические морщины и активная мимика только способствует тому, что лицо выглядит более взрослым. Соответственно, при первых мимических морщинах рекомендовано применение ботокса для профилактики преждевременного старения кожи", – добавила Гончарова.

Ранее дерматолог и косметолог Светлана Евдокимова рассказала, что появление акне у взрослых является многофакторным заболеванием, но первой и самой распространенной причиной она назвала гормональный дисбаланс.

Также причиной появления акне врач назвала сбои в работе внутренних органов – эндокринных желез, надпочечников, репродуктивной системы и других. Евдокимова подчеркнула, что только врач может назначить эффективное решение по борьбе с акне, учитывая гормональный фон, тип кожи, возраст и другие нюансы.



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