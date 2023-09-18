Эксперт объяснила, почему опасно надевать тапочки в гостях

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Необходимо с осторожностью надевать чужую обувь в гостях, так как можно подхватить заразное заболевание – микоз. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на кандидата педагогических наук, доцента кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елену Ершову.

По ее словам, микоз или онихомикоз способны патогенными грибками поражать стопы и ногти человека, поэтому необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы не заразиться этим заболеванием. Так, Ершова рекомендует носить противогрибковые носки, стельки и тапочки, а также не надевать чужую обувь, в том числе и тапочки в гостях.

Кроме того, эксперт отметила, что это правило распространяется и на выданную в бане, бассейне или солярии обувь.

"Если по необходимости такую обувь все же пришлось надеть, дома тщательно вымойте ноги с мылом и обработайте их противогрибковым препаратом", – добавила специалист.

Если же человек еще болен микозом, тогда споры начинают размножаться и в его обуви. В связи с этим необходимо тщательно обрабатывать ее во избежание нового заражения. Для дезинфекции можно использовать специальные спреи или народные средства. Так, 40% раствор уксусной кислоты, 1% раствор хлогексидина биглюконата или 25% раствор формалина помогут вновь не подхватить грибок, заключила Ершова.

Ранее врач-дерматовенеролог Светлана Яковлева назвала ванную комнату одним из наиболее загрязненных мест в доме. По ее словам, там любит селиться грибок.

В свою очередь, контакт с грибком может привести к заболеванию ногтей, или онихомикозу. Дополнительным источником заражения также может стать плесень, которая часто приводит к развитию пневмонии или астмы.

Еще одним загрязненным местом в доме является туалет. Чтобы не допустить кожных заболеваний, врач рекомендовала избегать контакта открытых участков тела с ободком унитаза.



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