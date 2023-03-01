Россиянам рассказали, что можно подхватить в отелях во время отдыха

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Из-за некачественной уборки номеров в отелях россияне рискуют столкнуться во время отдыха с опасностями в виде насекомых и инфекционных заболеваний. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-терапевта Надежду Чернышеву.

Насекомые, встречающиеся при несоблюдении антисанитарии в отелях или гостиницах, не представляют большой опасности для человека, сообщила врач. Однако их присутствие может вызвать дискомфорт у отдыхающих.

"Они кусают, издают зловонные ароматы, их прикосновения способны вызвать зуд. Клопы, как и тараканы, могут перекочевать на ваши личные вещи и переехать из гостиницы в ваше жилище", – предупредила Чернышева.

При обнаружении насекомых в номере постояльцу необходимо обратиться к администратору с просьбой о переселении в другое место.

Опасность для отдыхающих в отеле также представляет грибок, который мог распространиться в ванной комнате после пребывания в ней переносчика заболевания. Подцепить инфекцию можно, принимая душ босиком или через мелкие ссадины, полученные на отдыхе.

Избежать появления на теле бородавок можно путем соблюдения санитарных норм и дезинфекции помещения. Опасность вируса заключается в том, что его практически невозможно вывести из организма, пояснила Чернышева.

Ранее стало известно, что курортный сбор могут распространить на все регионы России.

Законопроектом, помимо прочего, предлагается установить минимальный размер курортного сбора в 100 рублей за сутки. Платить его должны будут только совершеннолетние россияне, за исключением 19 льготных категорий граждан, которые будут освобождены от сбора (инвалиды, спортсмены, участники ВОВ и другие).



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!