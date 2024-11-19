Семейный бюджет в России ведут в каждом третьем браке

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Совместный семейный бюджет в России ведут только в каждом третьем браке, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

По полученным данным, это делают только 33% состоящих в браке россиян. Из них 16% распределяют все траты 50 на 50. Еще 18% поровну делят траты на аренду, оплату коммунальных услуг и еду, а остаток зарплаты каждый тратит по своему усмотрению.

Каждый четвертый (29%) россиянин заявил, что в его семье нет четких правил, кто за что платит: такие вопросы решаются индивидуально. 19% опрошенных женщин признались, что все основные расходы лежат на супруге. Столько же мужчин рассказали, что все основные расходы лежат на нем. Таким образом, каждый третий опрошенный (38%) доверяет оплату всех расходов супругу/супруге.

Ранее заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы Зоя Викторова сообщила, что зарплаты в Москве могут вырасти на 12% в 2025 году.

Владимир Путин в конце октября подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда. Подразумевается, что с 1 января 2025 года МРОТ вырастет с 19 242 до 22 440 рублей в месяц.

