SHOT: россиянки начали дарить друг другу яйцеклетки

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Россиянки начали дарить друг другу яйцеклетки при росте спроса на заморозку материала в два раза. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Неанонимное донорство имеет лишь два ограничения: женщина должна быть не старше 35 лет и абсолютно здорова.

Заморозкой чаще пользуются женщины в возрасте старше 35 лет, 80% которых не замужем, не имеют детей, однако не готовы к рождению ребенка от мужчины-донора. Репродуктологи отметили, что замораживать или передавать свои яйцеклетки лучше до 35 лет, так как с каждым годом их активность снижается.

Согласно мировым данным, 30% женщин, которые прибегали к процедуре криоконсервации яйцеклеток, впоследствии использовали их для наступления беременности. Еще 30% не стали обращаться за своими замороженными яйцеклетками и не стали матерями. Оставшиеся 40% смогли зачать и родить детей без использования криоконсервированных яйцеклеток.

В любом случае, уточняет СМИ, не стоит беспокоиться о качестве замороженных яйцеклеток. Главное – не забывать оплачивать их хранение, иначе они будут утилизированы. Обычно женщины платят за хранение раз в год. Сумма составляет от 6 до 18 тысяч рублей.

Между тем около 50 жительниц Москвы решили бесплатно заморозить яйцеклетки в рамках проекта "Будет жизнь". Проект "Будет жизнь" начался в Москве в сентябре, поучаствовать в нем могут женщины от 18 до 40 лет. Пациенткам предлагается бесплатно сдать анализ на антимюллеров гормон. При наличии показаний москвички могут заморозить яйцеклетки в специализированном биобанке. В будущем они могут использовать их, чтобы забеременеть.