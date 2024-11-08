Около 50 москвичек решили заморозить яйцеклетки в рамках проекта "Будет жизнь"

Фото: 123RF/nenovbrothers

Около 50 жительниц Москвы решили бесплатно заморозить яйцеклетки в рамках проекта "Будет жизнь". Об этом заявила замруководителя столичного Депздрава Саида Гаджиева на открытии научно-практической конференции "Сложный пациент в акушерстве и гинекологии", сообщает Агентство "Москва".

Гаджиева отметила, что уже открыты 1,2 миллиона автоматических назначений на исследование на антимюллеров гормон (оценка фертильности). На сдачу анализа за два месяца записались 143 тысячи женщин, 92 тысячи результатов уже получены, сказала она.

Проект "Будет жизнь" начался в Москве в сентябре, поучаствовать в нем могут женщины от 18 до 40 лет. Пациенткам предлагается бесплатно сдать анализ на антимюллеров гормон. При наличии показаний москвички могут заморозить яйцеклетки в специализированном биобанке. В будущем они могут использовать их, чтобы забеременеть.

Ранее сообщалось, что студенткам в Хабаровском крае могут начать выплачивать 100 тысяч рублей за рождение детей. Выплату смогут получить девушки, которые родили ребенка в возрасте от 18 до 23 лет. Они также должны учиться очно в организациях высшего или профессионального образования.

На финансирование идеи в следующем году предлагается выделить 40 миллионов рублей.