Сенатор Епифанова: маткапитал в РФ планируется проиндексировать на 7,3% в 2025 году

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Сумма маткапитала в России в 2025 году на первого ребенка должна составить 676 тысяч рублей, а на второго и последующих детей – 893 тысячи рублей. Об этом РИА Новости сообщила сенатор Ольга Епифанова.

Она рассказала, что в следующем году маткапитал планируется проиндексировать на 7,3%. Получить обновленные выплаты можно будет родителям первого ребенка, если тот родился или был усыновлен не раньше 1 января 2020 года. Такой же будет сумма маткапитала, если второй ребенок появился на свет до 2020-го, уточнила Епифанова.

Сенатор объяснила, что если родители взяли маткапитал на первого ребенка, но в семье появился второй малыш, то они могут рассчитывать лишь на доплату в размере 217 436,97 рубля, а не на полную сумму выплат для второго и последующих детей.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что наивысшее пособие по уходу за ребенком до 1,5 года составит почти 97 тысяч рублей к 2027 году. По его словам, в 2025-м максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026-м – 83 тысячи рублей.

Кроме того, в ближайшие три года на выплату маткапитала планируется выделить 1,7 триллиона рублей, подчеркнул Котяков.