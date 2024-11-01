Пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 97 тыс рублей к 2027 году

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Наивысшее пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит почти 97 тысяч рублей к 2027 году, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

"В 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026-м – это 83 тысячи рублей", – цитирует его РИА Новости.

В текущем году, напомнил глава министерства, введен единый статус многодетной семьи. Это необходимо для равного распределения мер социальной поддержки.

"В ближайшую трехлетку на выплату материнского капитала планируется выделить 1,7 триллиона рублей", – заключил министр.

В России с 1 февраля проиндексируют маткапитал на 7,3%. Выплата за первого ребенка составит 676 тысяч рублей, а на второго, если не было трат по сертификату, – 893 тысячи рублей.

Кроме того, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году увеличится в 1,4 раза, до 794 тысяч рублей за 140 дней.

