Около 1,5 миллиона столичных отцов пользуются онлайн-сервисами на mos.ru

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Примерно 1,5 миллиона активных пользователей mos.ru – это столичные отцы. Они обращаются к порталу, чтобы воспользоваться различными услугами: записаться к врачу, узнать о здоровье родных или посмотреть оценки детей. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Статистику представила глава городского комитета госуслуг Елена Шинкарук.

"Около 20% заявок на сервисы для многодетных, а также на получение статуса многодетной семьи поступает от московских пап. При этом на услуги образования, например, на запись в первый класс примерно каждое пятое заявление поступает от отцов, а электронный дневник лидирует по популярности среди пап (около 30% обращений)", – уточнила она.

Самым популярным онлайн-сервисом является на сегодняшний день электронная медкарта. Она востребована у всех членов семьи, в том числе у отцов. Более 1,2 миллиона мужчин воспользовались ей в 2023 году.

Также отцы могут отправить заявку на получение пособия при рождении ребенка. Всего за 8 лет пришло свыше 750 тысяч таких обращений, 15% которых – от столичных пап.

При этом около 700 тысяч отцов обратились в прошлом году к электронному дневнику. Из него глава семейства может узнать об успеваемости ребенка, расписании уроков и дополнительных занятиях.

День отца отметят на ВДНХ 20 октября. В честь праздника подготовлена специальная акция, в рамках которой папы вместе с детьми смогут получить скидку 30% при посещении двух объектов семейного парка развлечений "Орион" – канатной дороги "Воздушный трамвай" и аттракциона "Дом страхов", а также "Городской фермы", Музея гаража особого назначения ФСО России, выставок "В далекой-далекой Галактике" и "Терракотовая армия".

