Москвичам рассказали, как город поддерживает отцов в воспитании детей

День отца традиционно отмечается в России каждое третье воскресенье октября – в 2024 году он выпал на 20-е число. В Москве действует много мер поддержки, которые помогают папам выстраивать гармоничные семейные отношения. Подробнее – в нашем материале.

Забота и поддержка

Столичные семьи в настоящее время могут получить поддержку в 19 городских организациях помощи родителям с детьми. Занятия проводятся там в том числе и для пап.

"Например, на программе "Территория отцовства" мы учим, как проводить время с детьми интересно и полезно. Мужчины с удовольствием участвуют в наших спортивных и творческих мероприятиях", – отметила в разговоре с Москвой 24 психолог Ресурсного центра "Отрадное" Екатерина Котляр.

Индивидуальные и парные консультации для разрешения семейных конфликтов проводятся в Кризисном центре помощи женщинам и детям. Несмотря на его название, психологическую поддержку здесь могут получить и мужчины.

"Мы помогаем разобраться в себе, научиться выражать эмоции так, чтобы чувствовать себя уверенно и не портить отношения с близкими", – пояснил психолог центра Алексей Максимов.

А в Симуляционном центре разработан целый комплекс мер, который учитывает все особенности ухода за папами в пожилом возрасте. При этом часто мужчины сами не просят о помощи, даже когда она им нужна. Это связано с тем, что "мальчиков учат быть сильными", отметила старший преподаватель учреждения Екатерина Хрущева.





Екатерина Хрущева старший преподаватель Симуляционного центра Мужчины не привыкли говорить о проблемах, будь то здоровье или трудности в быту. Поэтому взрослым детям нужно чаще общаться со своими отцами и подмечать моменты, которые могут указать на то, что им нужна помощь.

Специалисты центра расскажут, как мотивировать папу поддерживать свое здоровье и охотнее обращаться к врачам. Кроме того, эксперты дадут советы, которые позволят помочь мужчине чувствовать себя значимым и нужным.

Веселимся всей семьей

Тема отцовства была не так популярна еще 5–7 лет назад, а теперь ей посвящен целый день в году. И это еще одна возможность сделать настоящий семейный праздник, подчеркнул в беседе с Москвой 24 директор по развитию межрегиональной общественной организации "Союз отцов" Алексей Чегодаев.





Алексей Чегодаев директор по развитию межрегиональной общественной организации "Союз отцов" Нам нужно научиться радоваться семейным кругом. Воспользуйтесь этой возможностью вспомнить или создать свои традиции.

Ко Дню отца участники конкурса "Семьи счастливые моменты" могут рассказать о своих необычных традициях. Нужно лишь прислать на почту shi15@mos.ru фото, видео или рисунок праздника либо любой памятной даты, которые объединяют родителей и детей.

Отличиться столичные семьи могут в семи номинациях, а прием заявок будет вестись до 10 ноября. Церемония подведения итогов состоится 25 ноября в "Музыкальной квартире на Тверской". Все участники получат дипломы и памятные подарки от столичных учреждений культуры. Более подробно о конкурсе можно узнать здесь.

Также участники студии театра "Пеликан" Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина ко Дню отца создали электронную поздравительную открытку с правилами "Креативного папы". Чтобы ее скачать, нужно пройти тематический онлайн-квиз.