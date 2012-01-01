Москвичам рассказали, как город поддерживает отцов в воспитании детей

День отца традиционно отмечается в России каждое третье воскресенье октября – в 2024 году он выпал на 20-е число. В Москве действует много мер поддержки, которые помогают папам выстраивать гармоничные семейные отношения. Подробнее – в нашем материале.
Забота и поддержка
Столичные семьи в настоящее время могут получить поддержку в 19 городских организациях помощи родителям с детьми. Занятия проводятся там в том числе и для пап.
"Например, на программе "Территория отцовства" мы учим, как проводить время с детьми интересно и полезно. Мужчины с удовольствием участвуют в наших спортивных и творческих мероприятиях", – отметила в разговоре с Москвой 24 психолог Ресурсного центра "Отрадное" Екатерина Котляр.
Индивидуальные и парные консультации для разрешения семейных конфликтов проводятся в Кризисном центре помощи женщинам и детям. Несмотря на его название, психологическую поддержку здесь могут получить и мужчины.
"Мы помогаем разобраться в себе, научиться выражать эмоции так, чтобы чувствовать себя уверенно и не портить отношения с близкими", – пояснил психолог центра Алексей Максимов.
А в Симуляционном центре разработан целый комплекс мер, который учитывает все особенности ухода за папами в пожилом возрасте. При этом часто мужчины сами не просят о помощи, даже когда она им нужна. Это связано с тем, что "мальчиков учат быть сильными", отметила старший преподаватель учреждения Екатерина Хрущева.
Специалисты центра расскажут, как мотивировать папу поддерживать свое здоровье и охотнее обращаться к врачам. Кроме того, эксперты дадут советы, которые позволят помочь мужчине чувствовать себя значимым и нужным.
Веселимся всей семьей
Тема отцовства была не так популярна еще 5–7 лет назад, а теперь ей посвящен целый день в году. И это еще одна возможность сделать настоящий семейный праздник, подчеркнул в беседе с Москвой 24 директор по развитию межрегиональной общественной организации "Союз отцов" Алексей Чегодаев.
Ко Дню отца участники конкурса "Семьи счастливые моменты" могут рассказать о своих необычных традициях. Нужно лишь прислать на почту shi15@mos.ru фото, видео или рисунок праздника либо любой памятной даты, которые объединяют родителей и детей.
Отличиться столичные семьи могут в семи номинациях, а прием заявок будет вестись до 10 ноября. Церемония подведения итогов состоится 25 ноября в "Музыкальной квартире на Тверской". Все участники получат дипломы и памятные подарки от столичных учреждений культуры. Более подробно о конкурсе можно узнать здесь.
Также участники студии театра "Пеликан" Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина ко Дню отца создали электронную поздравительную открытку с правилами "Креативного папы". Чтобы ее скачать, нужно пройти тематический онлайн-квиз.