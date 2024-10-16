Фестиваль "Семейная команда" пройдет для школьников и студентов в Москве 19 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Семейная команда" пройдет во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара в Москве 19 октября. К участию приглашаются студенты, школьники старше семи лет и педагоги, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

Из участников соберут несколько команд от двух до восьми человек. Они будут соревноваться в нескольких испытаниях. Так, в соревновании "Пятнашки" москвичи будут перепрыгивать с платформы на платформу, избегая соприкосновения с землей.

Участникам также необходимо будет преодолеть препятствие в виде низко натянутой сетки, проползая через отверстие в стене. Для этого они будут использовать кольца на стропах и специальные упоры для ног.

Кроме того, на этапе "Рукоход коньковый" команды будут проходить по подвесным металлическим трубам, удерживаясь за них руками и ногами.

"Поддерживать спортсменов будут зрители – они смогут подготовить плакаты, флаги и кричалки", – отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что марокканец Юннесс Беннар стал победителем Московского марафона. Спортсмен, который был заявлен на забег как пейсмейкер, сумел пробежать дистанцию за 2 часа 11 минут 34 секунды.

Победа Беннара позволила побить рекорд Московского марафона, принадлежавший россиянину Артему Алексееву. В 2016 году он стал лучшим среди бегунов, преодолев дистанцию за 2 часа 13 минут 40 секунд.