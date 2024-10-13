Марокканец Беннар стал победителем Московского марафона

Фото: телеграм-канал "Беговое сообщество"

Марокканец Юннесс Беннар стал победителем Московского марафона. Спортсмен, который был заявлен на забег как пейсмейкер, сумел пробежать дистанцию за 2 часа 11 минут 34 секунды, сообщает ТАСС.

На втором месте оказался его соотечественник Эль Махджуб Дазза, результат которого составил 2 часа 11 минут 38 секунд. Замкнул тройку победителей россиянин Дмитрий Неделин, преодолевший дистанцию за 2 часа 11 минут 40 секунд. Кроме того, такой результат позволил Неделину стать победителем Лиги марафонов БРИКС.

Вместе с тем победа Беннара позволила побить рекорд Московского марафона, принадлежавший россиянину Артему Алексееву. В 2016 году он стал лучшим среди бегунов, преодолев дистанцию за 2 часа 13 минут 40 секунд. При этом в 2023 году победителем соревнований становился Неделин.

В числе женщин лучшей стала россиянка Александра Морозова с результатом 2 часа 30 минут 35 секунд. На втором месте оказалась гражданка Эфиопии Шимел Нурит Йимам, которая пробежала дистанцию за 2 часа 30 минут 51 секунду. Третье место заняла россиянка Марина Ковалева, результат которой был равен 2 часа 30 минут и 53 секунды.

Четвертой стала Луиза Дмитриева, пробежавшая марафон за 2 часа 31 минуту 27 секунд. Этот результат позволил ей победить в Лиге марафонов БРИКС.

На забеги Московского марафона в 2024 году зарегистрировались около 40 тысяч бегунов, установив таким образом рекорд. При этом в 2023 году на Московский марафон было зарегистрировано свыше 38 тысяч человек.

