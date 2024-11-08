В Хабаровском крае могут начать выплачивать 100 тыс рублей студенткам за рождение детей

Фото: 123RF/johnalexandr

В Хабаровском крае студенткам начнут выплачивать 100 тысяч рублей за рождение детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данную инициативу поддержали депутаты региона. Выплату смогут получить девушки, родившие ребенка в возрасте от 18 до 23 лет. Они также должны учиться очно в организациях высшего или профессионального образования.

На финансирование идеи в 2025 году предлагают выделить 40 миллионов рублей, но местные депутаты пока не разработали соответствующий законопроект.

За январь – август 2024 года в Хабаровском крае родилось на 309 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отметила замминистра социальной защиты региона Наталья Нелюбина, эта динамика рождаемости соответствует общероссийским тенденциям, когда женщины решают откладывать рождение детей на более поздний период.

Как ранее уточнил глава Минтруда России Антон Котяков, наивысшее пособие по уходу за ребенком до 1,5 года составит почти 97 тысяч рублей к 2027 году. По его словам, в 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026-м – 83 тысячи рублей.

Кроме того, в ближайшие три года на выплату маткапитала планируется выделить 1,7 триллиона рублей.