В Госдуме заявили о востребованности меры по созданию детсадов при вузах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Предложение о создании детских садов при университетах очень востребовано, заявила в беседе с Москвой 24 председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Еще в начале 2024 года стало известно, что на базе вузов будут построены детские сады и дошкольные организации. Так тогда в Минобрнауки РФ ответили на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова. В ведомстве отмечали, что вузы могут и сами оборудовать помещения под места пребывания детей.

По словам Останиной, эта идея уже нашла отражение в числе тех мер, на которые правительство направило регионам по 12,5 миллиарда рублей. Средства пойдут в 41 регион страны с низкими показателями рождаемости.

"Особенно для малышей детский садик нужен, поскольку аспиранты молодые создают семьи. Да и у студентов, если они, условно, родили на младших курсах, то уже ребенок после трех лет придет в детский сад", – объяснила Останина.

Уже сейчас решается вопрос об организации ясельных комнат с социальными нянями, чтобы помещения были прямо в студенческих общежитиях. Однако парламентарий заметила, что эта мера должна была быть принята гораздо раньше.

"Сейчас выделяется на молодые семьи только 4 миллиарда рублей. Я предложила хотя бы 40 миллиардов на 2025 год. Я думаю, что мы действительно тогда увидели бы другие цифры рождаемости", – указала она.

Останина объяснила, что из распределяемых 12,5 миллиарда рублей регионы сами выбирают, на какие меры потратиться. В их числе, привела в пример она, – разовая выплата в 300 тысяч рублей при рождении первенца. Также если студенческая семья берет ипотеку, то ей дают еще миллион рублей.

"Дальше бесплатные прокатные вещи, коляски, кроватки. Они будут приобретаться за счет вот этих бюджетных средств и на прокат даваться молодой семье", – заключила она.

Комитет Госдумы по защите семьи тем временем планирует выдвинуть на обсуждение вопрос создания детских садов или яслей при крупных предприятиях, где можно оставить ребенка под присмотром во время рабочей смены. Депутат Виталий Милонов напомнил, что подобная инициатива существовала еще в СССР и на сегодняшний день применяется в некоторых местах.

Кроме того, в Госдуме выступали за госпрограмму по подготовке и сертификации нянь.

