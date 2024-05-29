ЛДПР предложила ввести выплаты для россиян, чьи дети не получили места в детсаду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким внесут в парламент законопроект о предоставлении социальных сертификатов россиянам, которым не удалось устроить ребенка в детский сад. Об этом сообщает Life.ru.

Инициатива особенно актуальна для семей, в которых работают оба родителя или где ребенка воспитывает только мама или папа в одиночку. Парламентарии предлагают выдавать таким семьям сертификат, который можно потратить на услуги няни, если детям не предоставили места в детсадах.

"Так мы поможем родителям, они смогут полноценно работать, не переживая за свое чадо, а детям обеспечим необходимую им в этом возрасте социализацию", – прокомментировал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В настоящее время такие меры поддержки реализуются только в ряде регионов РФ. Однако депутаты ЛДПР считают, что предусмотренные ежемесячные выплаты недостаточны. Например, в Архангельской области пособие составляет две тысячи рублей, а в Кирове – 2,5 тысячи. Эти суммы не могут покрыть затраты родителей на услуги по присмотру и уходу за ребенком, указали парламентарии.

До этого Госдума приняла закон, согласно которому выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям продлят на семь лет. Программу продлили для тех, чей третий и последующий ребенок родился до 31 декабря 2030 года включительно.