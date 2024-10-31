В Госдуме предложили ввести госпрограмму по подготовке и сертификации нянь

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В России следует разработать государственную программу по подготовке и сертификации нянь, считает депутат Госдумы Ярослав Самылин. Письмо с соответствующей инициативой он уже направил заместителю главы правительства России Татьяне Голиковой.

"Прошу вас оценить необходимость принятия государственной программы по подготовке нянь на специализированных курсах и введение их добровольной государственной сертификации, а также создание государственного публичного реестра сертифицированных нянь", – передает РИА Новости его сообщение.

В настоящее время ситуация с кадрами становится все сложнее, поскольку нет реестра, а родители не доверяют специалистам без сертификатов, подтверждающих их квалификацию, объяснил Самылин. В основу процедуры сертификации должен лечь первый в стране ГОСТ с требованиями к услугам по присмотру за детьми дошкольного возраста, который был утвержден весной этого года.

Документ о прохождении курсов и занесение в реестр поможет специалистам при трудоустройстве, что улучшит ситуацию с дефицитом кадров, уверен парламентарий.

Между тем комитет Госдумы по защите семьи планирует выдвинуть на обсуждение вопрос создания детских садов или яслей при крупных предприятиях, где можно оставить ребенка во время рабочей смены. Авторы инициативы отметили, что не все родители могут позволить себе услуги няни, так как они обходятся дорого, или же оставить ребенка на бабушку или дедушку.