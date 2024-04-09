Программа подготовки нянь может появиться в учебных заведениях РФ

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В российских учебных заведениях может появиться программа подготовки нянь. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на решение комитетов Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и по молодежной политике.

Из документа следует, что практический модуль в виде профессиональной квалификации должны предусмотреть Минпросвещения и Минтруд. Он появится в образовательных учреждения в рамках программы "Семьеведение".

"Эта профессия сегодня очень востребована. Мы считаем, что она вызовет интерес у студентов, особенно у тех, кто уже имеет детей. Поэтому мы вышли с предложением создания специального обучающего модуля. Он всегда пригодится будущим родителям", – прокомментировала инициативу глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Инициативу поддержал комитет ГД по просвещению, сообщила первый зампред Яна Лантратова. По ее словам, обучение по программе стало бы выгодным для семей и молодых людей, которые хотят войти в профессию.

Сейчас, по словам парламентария, большая часть таких услуг осуществляется в теневом секторе. Родители, приглашающие няню, не имеют информации о ее опыте, уровне профессионализма и состоянии здоровья.

Ранее стало известно, что зарплата нянь в России может достигать 200 тысяч рублей в месяц. По словам эксперта Марии Маргулис, высокий спрос на услуги нянь на рынке труда наблюдается уже несколько лет. Среди основных факторов, влияющих на уровень дохода специалистов этой сферы, она назвала квалификацию, объем часов и конкретные обязанности.

