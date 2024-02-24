24 февраля, 10:57Общество
На базе российских вузов будут построены детские сады – Минобрнауки
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На базе вузов будут построены детские сады и дошкольные организации. Об этом заявили в Минобрнауки РФ в ответ на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова, сообщает РИА Новости.
Как отметили в министерстве, в настоящее время учреждения высшего образования ведут активную работу, направленную на предоставление дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем строительства детсадов. Это делается в рамках мероприятий по проведению в России Года семьи.
В ведомстве также подчеркнули, что в настоящее время вузы могут сами оборудовать помещения под места пребывания детей. Однако при этом они должны руководствоваться требованиями административного, финансово-экономического законодательства, устава и локальных нормативных актов.
Ранее стало известно, что в российских вузах было создано почти 300 подразделений для работы с участниками специальной военной операции и их родственниками. По данным ведомства, в вузах РФ обучаются более 18 тысяч студентов-участников специальной военной операции.
До этого министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам закрепить размер стипендий на уровне прожиточного минимума. Речь идет о сумме академической и социальной стипендии, которая не должна быть ниже прожиточного минимума.
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