На базе российских вузов будут построены детские сады – Минобрнауки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На базе вузов будут построены детские сады и дошкольные организации. Об этом заявили в Минобрнауки РФ в ответ на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова, сообщает РИА Новости.

Как отметили в министерстве, в настоящее время учреждения высшего образования ведут активную работу, направленную на предоставление дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем строительства детсадов. Это делается в рамках мероприятий по проведению в России Года семьи.

В ведомстве также подчеркнули, что в настоящее время вузы могут сами оборудовать помещения под места пребывания детей. Однако при этом они должны руководствоваться требованиями административного, финансово-экономического законодательства, устава и локальных нормативных актов.

Ранее стало известно, что в российских вузах было создано почти 300 подразделений для работы с участниками специальной военной операции и их родственниками. По данным ведомства, в вузах РФ обучаются более 18 тысяч студентов-участников специальной военной операции.

До этого министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам закрепить размер стипендий на уровне прожиточного минимума. Речь идет о сумме академической и социальной стипендии, которая не должна быть ниже прожиточного минимума.