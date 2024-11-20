Актриса Флоренс Пью рассказала, что заморозила яйцеклетки из-за возможного бесплодия

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Американская актриса Флоренс Пью рассказала, что заморозила яйцеклетки из-за эндометриоза и синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), который является основной причиной бесплодия у женщин.

На подкасте She MD Пью отметила, что в один из дней поняла, что ей нужно пройти осмотр. На приеме врач спросила, делала ли актриса когда-нибудь анализ яйцеклеток, на что та удивилась и сказала, что слишком молода для этого. Позже по анализу доктор поставил диагноз, из-за которого Пью предложили заморозить яйцеклетки.

"Это было так странно, потому что в моей семье женщины рожали много детей. Моя мама рожала до сорока лет. Моя бабушка рожала детей на протяжении всей жизни", – подчеркнула артистка.

По ее словам, новость была шокирующая, однако Пью рада, что узнала об этом вовремя, так как в будущем хотела бы детей. Она также добавила, что думала, что заболевание будет как-то проявляться и с ним можно жить без проблем. Однако СПКЯ протекал незаметно, поэтому образ жизни пришлось менять в срочном порядке.

Симптомами заболевания являются акне, увеличение веса и чрезмерный рост волос. Их Пью замечала, но не думала, что проблемы появились из-за конкретной причины.

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