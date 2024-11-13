Подруга бывшей жены Хью Джекмана подтвердила, что у актера новый роман

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Актер Хью Джекман, который развелся с супругой после 27 лет брака, вступил в новые отношения. Об этом сообщает портал Just Jared со ссылкой на подругу бывшей жены актера телеведущую Аманду де Кадене.

По данным издания, роман Джекмана и американской актрисы Саттон Фостер начался еще в 2022 году, когда они вместе выступали в мюзикле "Продавец музыки". Эту информацию подтвердила подруга экс-супруги актера. Она также отметила, что рада завершению эпопеи с разводом пары.

"Это небезосновательные слухи. Моя любимая подруга вот-вот засияет!" – подчеркнула девушка.

Кроме того, как указывают СМИ, экс-супруга Джекман Деборра-Ли поставила лайк на публикации о разводе пары из-за романа актера с Фостер.

Джекман также вошел в Книгу рекордов Гиннесса благодаря тизеру фильма, так как он стал самым просматриваемым за 24 часа. Ролик собрал 365 миллионов просмотров по всему миру на онлайн-платформах с 11 по 12 февраля.

