Хью Джекман поздравил "Людей Икс" с 20-летним юбилеем

Фото: АР/Greg Allen/Invision

Хью Джекман, сыгравший Росомаху в супергеройском фильме "Люди Икс", поздравил картину с 20-летием со дня выхода в прокат, передает "Газета.ру".

В соцсетях актер опубликовал веселое видео со съемок фильма. "Когда студия спросила меня, смогу ли прийти в форму за три недели для роли Росомахи, я немного перестарался", – в шутку написал Джекман.

Впервые Хью Джекман сыграл Росомаху в 2000 году. Тогда актеру был 31 год. Позже он участвовал в образе Росомахи еще в семи проектах.

Фантастический блокбастер "Люди Икс: Темный Феникс" возглавил рейтинг наиболее убыточных фильмов 2019 года. Двенадцатый фильм о супергероях-мутантах от 20th Century Fox выручил в мировом прокате всего 252 миллиона долларов. Фильму не помог ни внушительный состав звездных актеров, ни популярность саги. По мнению экспертов, на картине сказалась и сделка по переходу активов компании 20th Century Fox к Disney.