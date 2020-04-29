Названы наиболее убыточные фильмы 2019 года

Фото: кадр из фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс" (2019), режиссер Саймон Кинберг

Фантастический блокбастер "Люди Икс: Темный Феникс" возглавил рейтинг наиболее убыточных фильмов 2019 года. Об этом сообщает "Газета.ру".

Двенадцатый фильм о супергероях-мутантах от 20th Century Fox выручил в мировом прокате всего 252 миллиона долларов. Фильму не помог ни внушительный состав звездных актеров, ни популярность саги. По мнению экспертов, на картине сказалась и сделка по переходу активов компании 20th Century Fox к Disney.

В топ-3 рейтинга финансовых провалов аналитики включили фильмы "Терминатор: Темные судьбы" и скандальный мюзикл "Кошки", которые потеряли 122,6 и 113,6 миллиона долларов соответственно.

И если первая кинолента стала жертвой своего запутанного прошлого, то фильм по мотивам мюзикла Эндрю Ллойда Уэббэра погубили технические неурядицы и провальный маркетинг.

Замыкают пятерку убыточных фильмов "Гемини" с Уиллом Смитом и мультфильм "Потерянное звено", на убыточности которого сказался раздутый бюджет.

Один из рейтингов худших фильмов, составленных по итогам 2019 года, возглавил мультфильм "Стражи Арктики". На втором и третьем местах расположились уже упомянутые "Кошки" и "Люди Икс". Кроме того, славы не снискали картины "Миллион мелких осколков", "Спокойствие", "Рэмбо: Последняя кровь", "Призраки Шэрон Тейт" и "Бок о бок".

