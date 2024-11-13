13 ноября, 09:30Шоу-бизнес
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире в 2024 году
Фото: ТАСС/ЕРА/ ANDY RAIN
По версии журнала People 45-летний американский актер и кинорежиссер Джон Красински является самым сексуальным мужчиной в мире в 2024 году. Об этом сообщило издание на своем сайте.
"Я был шокирован. Ноль мыслей в голове... Ребята, вы действительно подняли планку для меня", – рассказал Красински изданию.
В прошлом году звание самого сексуального мужчины в мире было отдано 57-летнему американскому актеру и автогонщику Патрику Демпси. Он признался, что из-за подобного титула его "эго терпит небольшой удар".
Три года назад самым сексуальным мужчиной был назван главный герой фильма "Человек-муравей" Пол Радд. После получения такого звания сам Пол пошутил, что теперь его жизнь сильно изменится и его начнут приглашать на званые ужины в компании Джорджа Клуни, Брэда Питта и Майкла Джордана.