Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире в 2024 году

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По версии журнала People 45-летний американский актер и кинорежиссер Джон Красински является самым сексуальным мужчиной в мире в 2024 году. Об этом сообщило издание на своем сайте.

"Я был шокирован. Ноль мыслей в голове... Ребята, вы действительно подняли планку для меня", – рассказал Красински изданию.

В прошлом году звание самого сексуального мужчины в мире было отдано 57-летнему американскому актеру и автогонщику Патрику Демпси. Он признался, что из-за подобного титула его "эго терпит небольшой удар".

Три года назад самым сексуальным мужчиной был назван главный герой фильма "Человек-муравей" Пол Радд. После получения такого звания сам Пол пошутил, что теперь его жизнь сильно изменится и его начнут приглашать на званые ужины в компании Джорджа Клуни, Брэда Питта и Майкла Джордана.