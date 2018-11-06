Назван самый сексуальный мужчина года

Фото: АР/Taylor Jewell

Британский актер Идрис Эльба стал самым сексуальным мужчиной года. Об этом сообщил журнал People.

Как рассказал актер, новость стала для него приятным сюрпризом и подняла самооценку. Фото обложки Эльба выложил в своем Facebook-аккаунте с подписью "кто бы мог подумать".

В интервью журналу актер рассказал, что в школьные годы был "гадким утенком", но позднее занялся спортом и стал "самым крутым парнем района".

Идрисса Акуна Эльба (полное имя актера) известен по фильмам "28 недель спустя", "Призрачный гонщик 2", трилогии "Тор". На протяжении нескольких лет актер был одним из претендентов на роль Джеймса Бонда, но он опроверг информацию об участии в новой серии фильмов о спецагенте, разочаровав поклонников.

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