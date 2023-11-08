Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2023 года

Фото: AP Photo/Vianney Le Caer

Журнал People, который каждый год выбирает самого сексуального мужчину в мире, в этом году решил отдать такое звание 57-летнему американскому актеру и автогонщику Патрику Демпси. Об этом сообщило издание на своем сайте.

На опубликованной фотографии для обложки нового выпуска журнала актер предстал в легкой джинсовой рубашке и темно-синих брюках.

"Приятно получить признание, и, конечно, мое эго терпит небольшой удар, но это дает мне возможность использовать его для чего-то позитивного", – рассказал Демпси изданию.

Актер прославился в 2005 году, снявшись в сериале "Анатомия страсти" в роли доктора Дерека Шепарда. Также он известен благодаря таким фильмам, как "Зачарованная", "Друг невесты", "Бриджит Джонс – 3", "Трансформеры-3: Темная сторона Луны".

Два года назад самым сексуальным мужчиной по версии журнала People был назван главный герой фильма "Человек-муравей" Пол Радд. После получения такого звания сам Пол пошутил, что теперь его жизнь сильно изменится и его начнут приглашать на званые ужины в компании Джорджа Клуни, Брэда Питта и Майкла Джордана.

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