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Культура

"Звезды советского экрана": актрисы – секс-символы 30–40-х годов ХХ века

"Звезды советского экрана": актрисы – секс-символы 30–40-х годов ХХ века

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Ноябрьский номер журнала "Советский экран" за 1973 год стал подарком для ценителей довоенного кино. Целый разворот здесь был посвящен самым красивым актрисам 30–40-х. Термин "секс-символ", который в 70-х робко начали употреблять, в те далекие годы даже не произносился.

Любовь Орлова, Валентина Серова, Татьяна Окуневская, Людмила Целиковская, Лидия Смирнова – своей женственностью они сводили с ума зрителей в кинотеатрах и толкали на безумства окружающих их мужчин. В каком фильме Любовь Орлова совершила сексуальную революцию, снявшись обнаженной? Кто из актрис 30-х проложил себе дорогу на экран бюстом? И чем обернулся для Татьяны Окуневской роман с лидером Югославии Тито? Как Валентине Серовой удалось покорить сердца трех самых знаменитых мужчин страны? Какая откровенная сцена в фильме "Сердца четырех" стоила Людмиле Целиковской здоровья? И каким образом куриные яйца помогли Лидии Смирновой выбрать мужа?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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