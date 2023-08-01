"Звезды советского экрана": актрисы – секс-символы 30–40-х годов ХХ века

Ноябрьский номер журнала "Советский экран" за 1973 год стал подарком для ценителей довоенного кино. Целый разворот здесь был посвящен самым красивым актрисам 30–40-х. Термин "секс-символ", который в 70-х робко начали употреблять, в те далекие годы даже не произносился.

Любовь Орлова, Валентина Серова, Татьяна Окуневская, Людмила Целиковская, Лидия Смирнова – своей женственностью они сводили с ума зрителей в кинотеатрах и толкали на безумства окружающих их мужчин. В каком фильме Любовь Орлова совершила сексуальную революцию, снявшись обнаженной? Кто из актрис 30-х проложил себе дорогу на экран бюстом? И чем обернулся для Татьяны Окуневской роман с лидером Югославии Тито? Как Валентине Серовой удалось покорить сердца трех самых знаменитых мужчин страны? Какая откровенная сцена в фильме "Сердца четырех" стоила Людмиле Целиковской здоровья? И каким образом куриные яйца помогли Лидии Смирновой выбрать мужа?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".