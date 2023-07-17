Агент Ольги Шуваловой опровергла сообщения о попытке актрисы покончить с собой

Фото: vk.com/Ольга Шувалова

Актриса Ольга Шувалова обращалась к услугам скорой помощи из-за проблем с давлением, а не из-за попытки покончить с собой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агента актрисы Юлию Назметову.

"Это неправда, это раздуто, выеденного яйца не стоит. Девочка просто вызвала себе скорую помощь: давление, погода меняется. Голова закружилась, ребенок маленький в доме. Какое самоубийство, вы что?" – сказала она.

По словам Назметовой, сейчас Шувалова находится дома с ребенком. Информацию о якобы попытке актрисы уйти из жизни она назвала "высосанной из пальца".

О госпитализации актрисы ранее сообщили СМИ. Согласно их данным, 37-летняя женщина отравилась таблетками.

Позже стало известно, что Шувалову направили на лечение в отделение токсикологии. Ее состояние, по информации СМИ, оценивалось как среднее тяжелое.



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