Врачи оценили состояние актрисы Шуваловой как средней тяжести

Фото: vk.com/Ольга Шувалова

Актриса Ольга Шувалова находится в отделении токсикологии в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

Шуваловой 37 лет, она известна по фильмам "Все умрут, а я останусь" и "Счастье мое".

Ранее сообщалось о госпитализации Шуваловой. По имеющейся информации, артистка отравилась таблетками. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

До этого стало известно о госпитализации актрисы Татьяны Васильевой в состоянии средней тяжести. У нее выявили гипертонию. Отмечалось, что в медучреждении ей сделали укол, после чего она смогла отправиться домой.

Певицу Славу госпитализировали в одну из московских клиник – СМИ