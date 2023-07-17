17:34Шоу-бизнес
Врачи оценили состояние актрисы Шуваловой как средней тяжести
Фото: vk.com/Ольга Шувалова
Актриса Ольга Шувалова находится в отделении токсикологии в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.
Шуваловой 37 лет, она известна по фильмам "Все умрут, а я останусь" и "Счастье мое".
Ранее сообщалось о госпитализации Шуваловой. По имеющейся информации, артистка отравилась таблетками. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
До этого стало известно о госпитализации актрисы Татьяны Васильевой в состоянии средней тяжести. У нее выявили гипертонию. Отмечалось, что в медучреждении ей сделали укол, после чего она смогла отправиться домой.
Певицу Славу госпитализировали в одну из московских клиник – СМИ
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