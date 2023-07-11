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16:55

Шоу-бизнес

Рэпер Хамиль из группы "Каста" перенес остановку сердца во время пробежки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/hamil.kasta

Рэпер Хамиль (настоящее имя – Андрей Пасечный) из группы "Каста" на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил, что 20 июня перенес остановку сердца, которая произошла во время его тренировки по бегу.

Инцидент произошел в Португалии, где сейчас проживает артист. Первую помощь ему оказал пляжный спасатель, после чего медики провели ему срочное аортокоронарное шунтирование. Публикацию рэпер дополнил словами благодарности в адрес врачей госпиталей Sao Joao и Santo António.

"Как сказали врачи, таких случаев один на миллион. В данный момент я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего", – написал он.

Хамиль является участником группы "Каста" с 1999 года. После начала спецоперации артисты начали выступать против ее проведения, из-за чего группу внесли в список "нежелательных" музыкантов в России.

Ранее депутата Госдумы Анатолия Вассермана госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сам политик отметил, что чувствует себя хорошо, но врачи подозревают у него сахарный диабет. В связи с этим его решили обследовать.

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