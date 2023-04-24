Дочь лидера группы "Алиса" Мария Кинчева-Панфилова умерла на 37-м году жизни

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Дочь лидера рок-группы "Алиса" Константина Кинчева Мария Кинчева-Панфилова умерла на 37-м году жизни. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что причиной смерти женщины стала остановка сердца. По информации издания, отпевание Кинчевой-Панфиловой прошло в московском храме Трех Святителей на Кулишках.

Константин Кинчев, находясь в браке со своей второй женой Александрой, решил удочерить Марию. Они воспитывали ее как собственного ребенка, после девочка получила фамилию отца.

Мария закончила театроведческий факультет ГИТИСа, работала исполнительным продюсером, занималась организацией съемок. В 2018 году она вышла замуж за Петра Горбачева, работающего в сфере киноиндустрии. Еще в 2011-м у пары родился сын, чей рисунок стал обложкой альбома группы "Алиса" "Посолонь".